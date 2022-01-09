شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد حبيبة هانى سلامة فى مسلسله الرمضانى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فى دور حبيبة النجم هانى سلامة خلال أحداث مسلسل "ملف سرى"، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، وينطلق التصوير نهاية الأسبوع الجارى فى الديكور الرئيسي للعمل بعد انتهاء مخرج العمل من معاينة الديكورات بشكل كامل.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد عرض مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، وتجسد عائشة دور زوجة عمرو يوسف، ويجمع بينهما العديد من المواقف في إطار رومانسي وأيضًا ملئ بالإثارة والغموض ومن المقرر عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

وكان آخر ظهور للفنانة عائشة بن أحمد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.