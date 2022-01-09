بسام دكاك يسخر من اعتزال أدهم النابلسي: “بدي اتحجب بعد شي شهر ان شاء الله”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:51 صباحاً - يعرف الفنان السوري بسام دكاك بمواقفه الجريئة والمثيرة للجدل والتي كان اخرها ضمن لقاءٍ قصير مع مواطنه الإعلامي “عطية عوض” عبر شبكة “يلا تريند”.

واستهل عطية عوض اللقاء بسؤال دكاك عن الأشياء التي تنقصه ليكون نجماً، ليجيب الأخير أنه هناك الكثير من الأشياء التي يحتاجها ليكون نجماً كالصاعدين حالياً وليس نجوم الصف الأول.

وأوضح أنه لا يمكنه دعوة المنتجين لتناول الطعام مع عائلته، لافتاً إلى أن البعض من الفنانين يعمدون إلى اصطحاب “جوكر” معهم لإتمام مصالحهم، مؤكداً أنه لا يمكنه الإقدام على فعلٍ كهذا إطلاقاً.

وروى بسام دكاك أحد المواقف التي مر بها أثناء اصطحابه زوجته لدعوة عشاء أحد المسلسلات -وكانت المرة الأولى-، قائلاً إن أحد الفنانين أراد أن يتما دى معه فأوقفه عند حده على الفور، مبيناً: “أنا زلمة دمشقي ميداني متل ما بغار على عرضي وأهلي بغار على عرض الناس التانيين، ما عندي مزح، بهالموضوع خط أحمر”.

وحول المهن التي عمل بها فترة إبعاده عن المجال الفني، كشف بسام دكاك أنه عمل لفترة في غسيل السجاد في إحدى المصابغ.

وأضاف الفنان بسام دكاك أنه اشتغل كعامل نظافة، قائلاً: “أنا اشتغلت عامل نظافة بزمانو، اشتغلت زبّال صدقت ولا بكيفك، لبست سُلك وجزمة وطلعت أنا ورفيقي، من الزاهرة للقاعة، ولميت زبالة بعدين قلت ولي شو عم ساوي بحالي، تركت ومشيت”، لافتاً إلى أن طلاب طب ومهندسين ومحامين عملوا معه في نفس المهنة.

وأشار بسام دكاك إلى أن الفقر ليس عيباً والعمل أيضاً، مؤكداً أنه لم يكن يخجل من المهن التي عمل بها.

ورداً على سؤاله فيما إذا فكر باعتز ال العمل الفني، أجاب الفنان بسام دكاك ساخراً: “والله أنا بدي أتحجب هلأ بعد شي شهر، بدي أتحجب إذا الله راد”.

وعن رأيه في الحديث عن تحريم الفن، قال بسام دكاك إن “الفن رسالة، مبيناً أنه يقدم أدواره للجمهور ليميز السلب من الإيجاب”، مؤكداً أن “لا علاقة للدين بالأمر”.

وفي سياق آخر، أكّد دكاك أنه لا يخاف الموت، قائلاً: “أعوذ بالله كل يوم بقول يا رب تاخدني كل يوم، في أحلى من الموت؟، أنا بدي أقابل رب حكيم رب قادر، بدي خاف من الموت؟ في أحلى من الموت؟”.