شاهدوا: زين نجل كارمن سليمان في أول صورة واضحة تُنشر له بمناسبة عيد ميلاده..!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:51 صباحاً - احتفلت الفنانة الشابة كارمن سليمان بعيد ميلاد إبنها «زين»، عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، وشاركت جمهورها بصور له لأول مرة من حفل عيد الميلاد.

وعلّقت قائلة “كل سنة وانت أغلى حاجة حصلتلي في حياتي ربنا يباركلي فيك ويحميك ويخليك ليا أنا مش مصدقة إن عدى أربع سنين وبقيت راجل صغنن يا زنزون بحبك قوي ♥️????”.

وظهرت كارمن في إحدى الصور وهي تحضن صغيرها بشكل مرح، وفي لقطة أخرى وهي تلعب معه، وكان لافتا وسامة الطفل وشعره الكيرلي حيث تغزل الجمهور بجماله واعتبروا بأنه يتقاسم الشبه مع والده ووالدته.

زوج كارمن سليمان ينشر فيديو لنجله

من جهته، نشر الملحن مصطفى جاد، زوج كارمن سليمان، مقطع فيديو من اجواء احتفاله بمناسبة عيد ميلاد ابنه زين، وظهر بالفيديو برفقة زوجته وابنه بشكل طريف بعدما اتم ابنه عامه الرابع وعلق قائلا :” زوزي كل سنة و إنت طيب يا صاحبي ربنا يحميك و يخليك لينا”.

يُذكر أن كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفي جاد منذ ولادة طفلهما؛ أعلنا إخفاء وجه ابنهما إعلاميًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كارمن سليمان كشفت عن ملامح صورته احتفالاً بعيد ميلاده الرابع.

كارمن سليمان تحصد نجاحها الفنّي في موسم الرياض

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة كارمن سليمان حالة من النشاط الفني مؤخراً، حيث شهد حفلها الغنائي الأول لهذا العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية في ليالي واحة أوايسس ضمن فعاليات موسم الرياض، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا .

ومن جانبها، كانت كارمن سليمان أعربت عن حماسها للحفل عبر حساباتها علي السوشيال ميديا، وقالت: “مالقتش حاجة حلوة أبدأ بيها السنة الجديدة أحلى من الحفلة دي وحشتوني قوي ومستنية أشوفكوا ونسهر ونغني مع بعض ونتصور أكيد”.

وكانت كارمن سليمان فقرة غنائية متنوعة تتضمن مجموعة من أغانيها الخاصة باللهجتين المصرية و الخليجية ، منهم “لينا رقصة، لما تشوفك عيني، أخباري، تفنن، ماهي سهلة، عظمة على عظمة ” بالإضافة لعدد من الأغنيات القديمة لكبار الفنانين، ومنهم: أنت عمري لـ أم كلثوم، مقادير لـ طلال مداح وعطشان لـ ماجد المهندس وتسلم يدينه لـ أنغام”.

وليست هذه المشاركة الأولى لكارمن سليمان في فعاليات موسم الرياض لهذا الموسم، حيث انتهت من عرض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”على مسرح محمد العلي في أول بطولة غنائية مسرحية لها بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، كما وقد سبق لها المشاركة بحفل غنائي بفعاليات موسم الرياض في نسخته الأولى .

جدير بالذكر أن كارمن قد أحيت أول حفل غنائي بحضور نسائي في السعودية بمشاركة النجمة العربية أصالة نصري .

ويذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية ” لمعلوماتك ” باللهجة المصرية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد و توزيع جلال الحمداوي، وأيضاً قد أصدرت مؤخراً أغنية “حبك إنت” باللهجة المغربية والذي تعاونت فيها مع الفنان المغربي زهير بهاوي، وهي من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وكانت من إخراج أمير رواني.

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