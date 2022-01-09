أحدث ظهور لـ إيمي سميرغانم بصحبة صديقاتها بعد العمرة..والجمهور: "أخيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة إيمي سمير غانم، بصحبة صديقاتها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أحدث ظهور لها بعد أدائها مناسب العمرة.

ونشرت "إيمى"، الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها، وانهالت التعليقات عليها، ومنها: "الحمد لله رجعت الابتسامة لوجهك الجميل" ، "ضحكتي، وأخيرا يا إيمي، حمدالله على السلامة"،"وأخيرا شفنا ابتسامتك"، "يا رب نشوف الضحكة على وجهك دائما".

وكانت إيمي سمير غانم، ردت مؤخرا على شائعة طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، بطريقة غير مباشرة.

وأرسلت إيمي، باقة ورد حمراء إلى زوجها حسن الرداد، بمناسبة عيد ميلاده والذي حل يوم 2 يناير الجاري، ويتزامن مع عرض مسرحيته الجديدة "في نص الليل" في موسم الرياض بالسعودية.

ونشر الرداد، صورة باقة الورد التي تحمل بطاقة مكتوب عليها: "من إيمي سمير غانم"، عبر خاصية "ستوري إستجرام"، مصحوبة بإيموجي قلب، وهو نفس ما فعلته زوجته إيمي سمير غانم.

ونفى الفنان حسن الرداد مؤخرا، ما تردد حول انفصاله عن زوجته النجمة إيمي سمير غانم، وقال في تصريحات له بنهاية ديسمبر الماضي: "كلام سخيف وفاضي.. السوشيال مش وراها غير سيرة الناس".

وفي مطلع يناير الجاري، رد الفنان حسن الرداد، مجددا على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة، ونشر مقطع فيديو له من الرياض وجه خلاله رسالة لـ"إيمي"، قائلا" "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".

وأدت الفنانة إيمي سمير غانم، قبل أيام، مناسك العمرة في بيت الله الحرام، بصحبة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.