فن ومشاهير

تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "بيمبو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "بيمبو" أحد أعمال "شاهد" الأصلية.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنصة"شاهد"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "إعلان هام 11 يناير.. الحلقة الأخيرة من بيمبو من أعمال شاهد الأصلية".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، العمل يعرض على منصة شاهد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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