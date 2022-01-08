​جينيفر لوبيز تشوّق الجمهور لفيلمها مع مالوما Marry Me بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عمدت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز على تشويق جمهورها حول العالم لطرح فيلمها السينمائي الجديد مع النجم العالمي مالوما بعنوان Marry Me، والمرتقب عرضه في الصالات السينمائية في عيد الحب المقبل.

ونشرت ​جينيفر لوبيز​ فيديو وهي تردد أغنيتها الشهيرة الجديدة ​On My Way​ وهي الأغنية الرسمية لفيلم ​Marry Me​. وظهرت النجمة بالفيديو، وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على المقعد الأمامي إلى جانبها شاب مفتول العضلات يغني معها.

وكان كليب الأغنية الخاص قد حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحه على يوتيوب.

يذكر أن فيلم ​Marry Me​ تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، لكن مؤخراً أكدت الشركة المنتجة عرضه في دور السينما الفرنسية يوم 9 فبراير/ شباط المقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير/ شباط 2022، في الولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أن الفيلم يدور حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغني الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me‬.