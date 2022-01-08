نيكولاس كيدج ينتظر مولوداً جديداً في عمر الـ58

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مدير أعمال الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج أن النجم البالغ من العمر 58 عاماً وزوجته ريكو شيباتا في انتظار طفلهما الأول معًا.

وفي الوقت الذي سيعتبر فيه هذا الطفل الأول لزوجته فهو الطفل الثالث لـ نيكولاس كيدج، إذ إن لديه ولدين من علاقات سابقة، أحدهما يبلغ من العمر 31 عامًا، والآخر 16 عامًا.

وكان نيكولاس قد تزوج ريكو شيباتا، التي تصغره بـ 32 عامًا وتبلغ من العمر 26 عامًا فقط، في حفل أقيم في لاس فيغاس في فبراير/شباط من العام المنصرم 2021.

يشار إلى أن ريكو شيباتا شابة يابانية، التقى بها نيكولاس كيدج في اليابان، أثناء تصوير فيلم “سجناء أرض الأشباح – Prisoners of the Ghostland” عام 2021.

يذكر أن نيكولاس كيدج تزوج حتى الآن 5 مرات، وكان زواجه الأشهر وتصدر الصحف والشاشات لأنه دام فقط مدة 4 أيام.