شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى وثراء جبيل ينضمان لفريق عمل مسلسل "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد الشامي والفنانة ثراء جبيل على بطولة مسلسل "الرواية" الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن وتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحي ويتورط كل من بداخل المسرح للمشاكل والمصاعب وإلصاق التهم لبعضهم البعض وتبدأ رحلة البحث عن الجاني في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

ويقوم الفنان أحمد الشامي بدور الممثل محدود الموهبة الوصولي الذي يضحى بحب حياته من أجل الوصول إلى الشهرة بأسرع طريق.

كما تقوم الفنانة ثراء جبيل بدور ممثلة مسرح موهوبة تقهرها ظروف الحياة وتقرر الانتقام من كل من حولها وتتورط في العديد من المشاكل بسبب رغبتها في الانتقام.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إخراج أمير شوقى، ويشارك في بطولة العمل، احمد فهمى وشيرى عادل وأيتن عامر ومحمود عبد المغنى وغيرهم.