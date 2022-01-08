فن ومشاهير

حمدي الميرغني: والدي كوميديان غير طبيعي وعلمني الارتجال

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمدي الميرغني، إنه من أسوان، وفيما يخص كسر سنته قال: وأنا صغير عملت حادثة بالعجلة وانكسرت نص سنتي.

 

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 وأضاف الميرغنى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن والدي كوميديان غير طبيعي، واسم الدلع بتاعى حمادة، وأبي هو من علمني الارتجال، وأخواتي أربعة وأنا الخامس وكان نفسي أكون مهندسا معماريا، وبحب اللغة العربية ومش شاطر في خالص، ولم أتخيل نفسى "أصلع". 

 

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وتابع وأنا في المرحلة الابتدائية انتقلت إلى أكثر من مدرسة في وقت قصير، وجالي استدعاء ولي أمر لأني كنت بهزر في الوقت الغلط.

 

وفى وقت سابق أكد الفنان حمدى الميرغنى أن تجربة "مسرح مصر" التي شارك فيها على مدار 7 سنوات، أعطته أشياء كثيرة، حيث كانت بطاقة تعريفه للجمهور، وقدمته هو وزملاءه إلى الناس والسوق وشركات الإنتاج التي كانت تكلمه وترسل له أدوار بسبب مسرح مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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