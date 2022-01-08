شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم فى أحدث ظهور لها من السعودية برفقة حسن الرداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورا عبر حسابها على "إنستجرام" برفقة صديقاتها المتواجدات معها فى المملكة العربية السعودية، فى وجود زوجها حسن الرداد، فى أحدث ظهور لها عقب أدائها مناسك العمرة هناك.

وفى سياق آخر، أكدت إيمى سمير غانم، على عمق العلاقة مع زوجها الفنان حسن الرداد، بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا حول انفصالهما، نافية هذه الأنباء وقامت بنشر مقطع فيديو جمعهما سويا خلال تواجدهما فى المملكة لعرض مسرحيته "فى نص الليل" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وهو أيضا ما أكده الرداد، حينما نشر صورة لزوجته إيمى، عبر استورى حسابه على إنستجرام، أكد فيها أنه ما زالت حبيبته وزوجته، بالقول: "حبيبتى" مع إيموشن القلب.

وكان الفنان حسن الرداد تصدى للشائعات التى تطوله هو وزوجته إيمى سمير غانم، حيث طمأن الجمهور على إيمى وقال في تصريحات تليفزيونية: "إيمى كويسة الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كده تعدى من الأزمة الصعبة اللى هى فيها".

ونفى الرداد أخبار الانفصال التى ظهرت على الساحة مجدداً في الأسابيع الماضية، مؤكدا: "إحنا ما انفصلناش ولا حاجة، والحمد لله حياتنا جميلة جدا مع بعض، أنا وإيمى أكتر كابل فنى بيطلع عليه شائعات".