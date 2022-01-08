شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجاج يتعاون مع هانى سلامة بـ"ملف سرى" في رمضان وانطلاق تصويره غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون السيناريست محمود حجاج، مع النجم هانى سلامة في أولى تجاربهما سويا في مسلسل "ملف سرى" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل لعام 2022، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم والذى ينطلق أول أيام تصويره غدا الأحد بأحد استديوهات شبرامنت.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجار التعاقد مع باقى الفنانين.

يذكر أن المؤلف محمود حجاج شارك في عدة أعمال درامية منها مسلسل "الأب الروحى"، ومسلسل "مدرسة الحب" ومسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، وبعض المسلسلات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى عمله بعدة برامج تليفزيونية وكتابة العديد من الأفلام الوثائقية.

يذكر أن النجم هانى سلامة شارك في رمضان الماضى بمسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.











