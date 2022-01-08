شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون من أصول مصرية فى هوليوود.. آخرهم زيكو زكى وأشهرهم رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم الأمريكى ذو الأصول مصرية زيكو زكى إشادة كبيرة بعد مشاركته فى المسلسل الأمريكي "FBI"، الذى قدم فيه دور البطولة وجسد شخصية ضابط مسلم يمر بالعديد من الأحداث المختلفة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، كذلك قدم عددًا من الأعمال الفنية الهامة وشارك النجم العالمى سيلفستر ستالون فى تقديم "2 Escape plan".

لكن زيكو زكى ليس أول النجوم أصحاب الأصول المصرية الذين أثبتوا مواهبهم فى الدراما الأمريكية، حيث نجح عدد كبير من النجوم ذات الأصول المصرية فى لفت الانتباه في السينما العالمية ونيل جوائز عالمية كبرى أو الترشيح لها، من بينهم:



رامى مالك





رامى مالك

ممثل أمريكي مصري، ولد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوالدين مصريين، بدأ "مالك" التمثيل في جامعة إيفانسيفل، وأدى بعض الأدوار الصغيرة حتى اشتهر ببطولته في مسلسل "السيد روبوت" عام 2015 الذي حقق نجاحًا كبيرًا مما أدى لترشحه لجائزة الجولدن جلوب، وفاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل، كما فاز بجائزة الأوسكار كأحسن ممثل عام 2019.



ويندى مالك





ويندى مالك

كانت ويندى مالك من بين قائمة النجوم العالمية ذات الأصول المصرية، بدأت حياتها كعارضة أزياء، قبل الاتجاه إلى مجال التمثيل، وهى من أب مصري وأم أمريكية، واشتهرت "ويندى" بمشاركتها فى العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، مما رشحها للحصول على الكثير من الجوائز العالمية، ومنها جائزة الجولدن جلوب.



عمر متولى





عمر متولى

عمر متولي ولد في نيويورك، لأب مصري وأم هولندية، انتقل مع والديه إلى مقاطعة أورانج في سن الثالثة، تخرج من جامعة كاليفورنيا، هو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية عام 1999.

معروف بأدواره في “Rendition”, و “Munich”, و “Non-Stop”, و “Miral” وغيرهم من الأعمال الشهيرة، تم ترشيحه عام 2004 لجائزة توني – التي تعادل الأوسكار في السينما – فى فئة أفضل ممثل عن مسرحية Sixteen Wounded.



رامى يوسف





رامى يوسف

ممثل كوميدي أمريكي من أصل مصري، قام ببطولة وإخراج المسلسل الكوميدي الأميريكي "Ramy " حيث جسد شخصية الشاب المسلم رامي حسان والمستوحاة من حياته، وحصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (كوميدي أو موسيقي) عام 2020. وهو ثالث ممثل مصري بعد عمر الشريف و رامي مالك يحصل على الجائزة ، ويحضّر الآن للموسم الثاني من مسلسله الشهير الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد معًا، والذي استطاع من خلاله أن يحسن من صورة الإسلام في جميع أنحاء العالم وبالأخص في العالم الغربي، ترشح في يوليو 2020 لجائزة الإيمي لأفضل ممثل في دور رئيسي عن ذات المسلسل.



مينا مسعود مينا مسعود مينا مسعود

ممثل ومغنى كندي من أصل مصري، معروف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر 2019 ، كما لعب دور طارق القصار في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، كما كان له دور في مسلسل نيكيتا في الموسم الأول، وقام بالمشاركة بالأداء الصوتي في لعبة واتش دوغز، ويعتبر من أشهر النجوم العالمية ذات الأصول المصرية خلال الفترة الحالية.