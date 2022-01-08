شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يشارك فى مسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد بدير فى مسلسل "توبة" الذى يخوض بطولته النجم عمرو سعد فى السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك أحمد بدير عمرو سعد منذ فترة فى مسلسل "مملكة الجبل" وشارك فى بطولته كل من الفنانة ريم البارودى ومحمد نجاتى وهادى الجبار وإخراج مجدى أحمد على وتأليف سلامة حمودة.

يذكر أن عمرو سعد انتهى من تصوير مسلسل "الجسر" مع النجمة نيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى، محمد علاء جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.