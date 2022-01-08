تامر حسني يكشف عن مشهد كان يحلم به منذ الصغر ويعلق: أمي أول معجب ليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم تامر حسني، عن المشهد الذي كان يحلم به منذ صغره، بالإضافة إلى دور والدته في حياته، كما حرص على توجيه نصيحة للشباب.

ونشر تامر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المشهد ده كان أكتر مشهد بحلم بيه من وأنا صغير تقريباً، كنت بشوفه كل شهر بأشكال مختلفة وكنت بسأل نفسي طب يا رب أنا هتشهر بالشكل ده والناس هتحبني كدا في أي مجال عشان ساعتها كنت بلعب كورة بس كان عندي إصابات كتير بدري على سني ومشاكل مع بعض المدربين اللي مقتنع بيا واللي مش مقتنع بيا فبيخليني احتياطي موسم كامل وده شيء محبط لأني كنت مصنف لاعب مهاري كويس".

وتابع: "الموضوع ده اتكرر معايا في الزمالك والأهلي، والإتنين استغنوا عن خدماتي، يعني زي ما تقولوا كدا في ظروف كانت بتتجمع عشان أفهم إن الكورة مش مستقبلي رغم تعلقي بيها الجنوني بس أتاري ربنا كان كاتبلي مستقبل تاني وأفضل ليا، بس عرفت ده لما دورت جوه نفسي بجد بمساعدة أو معجب ليا أول fan في حياتي والوحيد اللي كان مصدقني وهي أمي".

وأضاف: "يعني مهم أوي إنك تدور جوه نفسك عشان لازم هتلاقي ربنا مخلقكش فاضي، وأتمنى من الأهل إنهم يركزوا مع ولادهم في أصغر سن ليهم ويفضلوا دايما يكلموهم عن الحلم والطموح والنجاح.. بكتب الكلام ده وواثق مليون في المية، إن فيكم حد محتاج يسمعه وكان مستنيه.. الإشارة جت أهي مالكش أو ملكيش حجة".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.