أوس أوس عن "الفرح فرحنا": "يا رب يعجبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روج الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، لمسلسله الدرامي الجديد "الفرح فرحنا" قبل انطلاق عرضه غدا الأحد، على منصة شاهد vip .

ونشر أوس أوس، برومو المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تابعونا ابتداء من بكرة 9 ينايرعلى شاهد vip مسلسل(الفرح فرحنا)، يا رب يعجبكم".

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج معتز التوني.