تارا عماد عن "ستات بيت المعادي": "ناس كانت متعصبة من طريقة رضوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "ستات بيت المعادي".

ونشرت تارا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إلى لقاء أخر يا رضوى، شخصية رضوى هتوحشني، متأخرة شوية بس حبيت أشكر كل الناس اللي بعتتلي والناس اللي اتفرجت وعاشت في أحداث مسلسل ستات بيت المعادي".

وأضافت: "التجربة دي كانت فريدة من نوعها وتصويرها كان ممتع ولحد دلوقتي أيام التصوير بتوحشني، ناس كتيرة أوي كانت متعصبة من طريقة رضوى وكانوا بيبعتولي وهما متعصبين، وده الصراحة كان بيبسطني أوي إنكم صدقتوا الشخصية وقدرتوا تتفاعلوا معاها".

تسير الأحداث في المسلسل ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات.

العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.