في جائزة ساويرس الثقافية.. إعلان إصابة على بدرخان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، في حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، إصابة المخرج الكبير علي بدرخان بفيروس كورونا.

وكشفت "جاسمين" تغيب علي بدرخان وهو مقرر لجنة كتاب السيناريو فرع ثاني "الخاصة بالشباب" بجائزة ساويرس، بعد تأكد إصابته بكورونا.

علي بدرخان من مواليد 1946، وهو نجل المخرج الكبير أحمد بدرخان، وتزوج في بداية مشواره الفني من النجمة سعاد حسني، واستمرت الزيجة لأكثر من 11 عام.

ومن أبرز أعمال المخرج علي بدرخان: "شفيقة ومتولي، الكرنك، أهل القمة، الجوع، الراعي والنساء، الرجل الثالث، شيلني وأشيلك، نزوة، الرغبة" وغيرها من الأعمال.