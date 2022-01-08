فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قرر الحكم القطري سعود العذبه ايقاف مباراة الريان والوكرة ضمن دوري نجوم قطر وذلك بعد سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي على ارض الملعب في الدقيقة ٤١ من زمن المباراة، ليقوم لاعبي والجهاز الطبي للفريقين بمحاولة لإنعاش اللاعب الذي تم استدعاء سيارة اسعاف لنقله ومحاولة إسعافه.

ووفقاً لما ذكره تلفزيون الكاس القطري فإن قلب اللاعب قد توقف فجأه لتتوافد العديد من سيارات الاسعاف لمحاولة اسعاف اللاعب ونقله الى المستشفى، وسط انباء ايضاً عن عدم إكمال المباراة.

ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.

وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريجيز.

‏وتعليقًا على حالة اللاعب، قال الإعلامي خالد جاسم في تصريحات تليفزيونية: ”الحمد لله اللاعب عثمان كوليبالي طيب إن شاء الله“.

‏وأضاف: ”الطاقم الطبي قام بالإجراء المطلوب وإن شاء الله تتحسن حالته ويرجع للملاعب بأسرع وقت“.

وقال محمد السليطي المتحدث باسم الوكرة لقناة الكأس ”إن شاء الله سيكون في حالة جيدة. مثلما شاهد كل من في الملعب لقد سقط فجأة وغاب عن الوعي، لكن لا نستطيع تحديد حالته الطبية حاليا لأننا لا ندري ماذا حدث لكن قلبه عاد للحياة مرة اخرى وقد تم نقله للمستشفى.

”لن تستكمل المباراة اليوم لأن اللاعبين حالتهم صعبة بعدما شاهدوا سقوط زميلهم بالملعب وقد طلبنا عدم استكمالها ووافق الاتحاد القطري على طلبنا. بعد التأكد من سلامة اللاعب حينها لكل حادث حديث فيما يتعلق باستكمال المباراة أو إعادتها“.