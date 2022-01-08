خطأ عمر كمال في علم بلده مصر يتسبّب بموجة سخرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يكن الفنان المصري عمر كمال يعلم أن منشوره الّذي يشيد به بالوحدة الوطنية في مصر قد يتحوّل إلى سبب لتعرّضه للسخرية.

في التفاصيل، نشر الفنان عمر كمال صوراً من داخل كنيسة في مصر، وكتب “بالذمة دي بلد حد يعرف يعمل فيها فتنة؟! عيد مسيحيين تلاقي المسلمين هجموا على الكنايس وعمّالين يزغرطوا. عيد مسلمين تلاقي المسيحيين احتلوا الشوارع وسحبوا اللحمة وحلاوة المولد وعملوا موائد رحمن”.

وأرفق عمر كمال منشوره برمز لعلم كان يفترض أن يكون علم بلده مصر، لكنّه أخطأ في الايموجي ونشر رمز علم دولة اليمن.