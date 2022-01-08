سامية الجزائري مؤلفة وبطلة مسلسل “سيرة وانفتحت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة السورية سامية الجزائري عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، عن خوضها لتجربة الكتابة للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “سيرة وانفتحت”.

وأكدت الفنانة السورية أنها شارفت على الانتهاء من كتابة العمل وتضع اللمسات النهائية عليه، ومن المنتظر أن تخوض دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الفن في الدراما السورية.

أعلنت الفنانة السورية سامية الجزائري عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، عن خوضها لتجربة الكتابة للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “سيرة وانفتحت”.

وأكدت الفنانة السورية أنها شارفت على الانتهاء من كتابة العمل وتضع اللمسات النهائية عليه، ومن المنتظر أن تخوض دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الفن في الدراما السورية.