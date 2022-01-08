حسين الجسمي يحصد النجاح باللبناني.. “ما بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “ما بحبك” للنجم الإماراتي حسين الجسمي أن تحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على قناة حسين الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “ما بحبك” باللهجة اللبنانية، وتتصدّر منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في لبنان ومختلف البلدان العربية.

وقدّم حسين الجسمي باكورة أعماله الغنائية اللبنانية “ما بحبك” برؤيته وألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر منير بو عساف، وتوزيع وميكس هادي شرارة.

وتقول كلمات الأغنية: “بْعُمري ما رَح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَك أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد بْحاوِل إنّي عَبِّرلَك وْكِل شي بْقَلبي وَصِّلَّك فَجأة كلامي كِلّو بيصير سْكوت يا أغلى عْليّي مِني بْلَحظِة غِيابَك عَنّي بِشْعُر حبيبي إنّي خَلَص رَحْ موت”.

يُذكر أن فيديو أغنية “ما بحِبّك” جاء بتصميم مميّز وعصري، وتم طرحه على قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.