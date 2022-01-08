نوال الزغبي تعود إلى لبنان وأكثر من مفاجأة في جعبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة اللبنانية نوال الزغبي إلى لبنان بعد رحلة لعدّة أيام أمضتها في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت خلالها العام الجديد مع الجمهور والجالية العربية بولاية ديترويت في حفل ليلة رأس السنة.

وتستأنف نوال الزغبي في الأيام المقبلة العمل على العديد من المشاريع الفنية التي كانت قد بدأت تحضيرها نهاية العام الماضي. وبحسب مصادر “بتجــرد”، في جعبة نوال باقة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية كانت قد سجّلتها بين مصر ولبنان في ديسمبر الماضي وستضع لمساتها الأخيرة عليها لتطرحها تباعًا خلال العام الحالي.

يُذكر أن نوال الزغبي تواصل حصد نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكانت قد طرحت نوال منذ أسبوعين أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.