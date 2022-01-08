شكرا لقرائتكم خبر عن فولة وانقسمت نصيين.. ويجز وشبيهه فى صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لمطرب الراب ويجز، يظهر من خلالها خلف كواليس حفلته الأخيرة، برفقه الحسيني إبراهيم، الشهير بـ "شبيه ويجز"، ليحقق الأول رغبة الثاني في التقاط صورة لهما، وسرعان ما تداول مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة الصورة التي ظهر فيها الثنائي سوياً لأول مرة.



ويجز وابراهيم الحسيني "شبيهه"

وسبق وأعلن ويجز، التوقف مؤقتًا عن إحياء حفلاته الغنائية لفترة غير محددة من الوقت، وذلك بعد الانتهاء من حفله أمس الجمعة، والتى كانت مؤجلة من ليلة رأس السنة.

وكتب ويجز، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام" "عايز أقول إنى هاخد بريك من الحفلات، محتاج شوية وقت لنفسي، مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده، متحمس أشوفكم، وكل سنة وكل أخوتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وطرح مطرب التراب ويجز، ومطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبعد إثارة الجدل مؤخرا حول كلمات أغنية مغنى الراب ويجز "كيفى كده"، قرر المغنى الرد بشكل ساخر على هذه الانتقادات بسبب جملة "جاى وفى إيدى الرضعة عشان اغدى النونة، وقال ويجز فى story حسابه الشخصى بالـ Instagram: "بشكر الناس اللى شجعتنى وعجبتها الأغنية، وحابب اتكلم عن الناس اللى انفعلت عليا بسبب جملة باجى وفى إيدى الرضعة عشان أغدى النونة.. أنا شخص طول عمرى صريح مع نفسى، ولما بضايق بعمل تراكات عن الحاجات اللى مضيقانى، وكيفى كدة هى أغنية فريش وبتتكلم عن الجزء المرح فى حياتى وشخصيتي".

وانفعل ويجز على منتقديه بشكل ساخر قائلا: "أنتم محدش فيكم فكر فى النونة دي، ومحدش فيكم فكر يغدى النونة، غير كدة ده بينى وبين النونة محدش يدخل ما بينا، وأنا مش حاسسها حاجة تضايق أى حد، لو أنت مفكرتش فيها، أنا فكرت أغدى النونة".