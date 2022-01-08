شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تقدم شيماء سيف زوجة تانية فى "مية مية" لـ أميمة طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المخرجة بتول عرفة أحدث أعمالها وهو كليب "مية مية" غناء أميمة طالب، من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب قصة كوميدية جديدة ومختلفة فى عالم الكليبات، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقى، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.

وكانت المخرجة بتول عرفة الجمهور، قد شوقت الجمهور وكتبت عبر صفحتها على تويتر: "جديدى مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربى، أميمة طالب "مية مية" ،من ألحان العبقرى سهم، وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف، وإخراجى بتول عرفة، قريباً إن شاء الله.

وتعيش المخرجة بتول عرفة حاليا فترة انتعاشة فنية، حيث طرحت أمس كليب جديد بعنوان "بناقص"، تخوض من خلاله الفنانة أيتن عامر أولى تجاربها كمطربة.

وتعد المخرجة بتول عرفة واحدة من أبرز مخرجى الكليبات على الساحة الفنية حاليا، حيث سبق وقدمت مجموعة كبيرة من كليبات نجوم الوطن العربى منهم كارول سماحة ونانسى عجرم وهانى شاكر وحسين الجسمى ومحمد نور وآدم، فضلا عن إخراجها لعدد كبير من الحفلات المهمة.























