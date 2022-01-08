شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 13 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الإماراتى حسين الجسمى، لإحياء حفل غنائى يوم 13 يناير الجارى ، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى سيقدم خلاله باقة من أغنياته المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



حسين الجسمى

وطرح حسين الجسمى، أغنيته الجديدة "ما بحبك"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، ‏توزيع ومكساج وماستر هادى شرارة، ‏هندسة الصوت ايلى بربر.

واحتفل مؤخرًا النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.