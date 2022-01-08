شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان ينعى السير سيدنى بواتييه بصورة مع جون ترافولتا وأوبرا وينفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي هيو جاكمان، على تقديم واجب العزاء ونعي النجم العالمي السير سيدني بواتييه، الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 94 عامًا، حيث نشر صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها برفقه النجم العالمي جون ترافولتا والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وكتب قائلاً: "لطيف وذكي، ورجل محبوب".

رحل الممثل العالمي الأمريكي سيدني بواتيه Sidney Poitier عن عمر اقترب من الـ94 عامًا، وكان سيدني بواتيه قد كسر حواجز العنصرية باعتباره أول ممثل من أصحاب البشرة السمراء يفوز بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذا فيلد"، كما كان ملهمًا لجيل من الأمريكيين أثناء كفاح حركة الحقوق المدنية لتحقيق المساواة مع البيض.

ترك Sidney Poitier أعمالا عظيمة وكثيرة منها فيلم "خمن من الآتي إلى العشاء" ، و"في لهيب الليل" وفيلم "إلى السيد، مع الحب"، وكان فوزه التاريخي بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عام 1963

ولد بواتيه في ميامي يوم 20 فبراير عام 1927 ونشأ في مزرعة للطماطم في الباهاما، وكافح ضد الفقر والأمية والتعصب إلى أن صار أحد أوائل الممثلين السود المشهورين والمقبولين في الأدوار الرئيسية من جمهور عريض.