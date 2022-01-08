شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يحرر محضرًا ضد الكيانات الفنية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من بعض الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في المشاركة بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم.

من جانبه علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه كلف محامى النقابة بتحرير محضرا فى النيابة، خاصة وأن الأمر تكرر عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

وأهاب الدكتور أشرف زكي، هواة الفن وعشاقه بيتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل".

كما حذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية.