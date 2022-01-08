شكرا لقرائتكم خبر عن أديل فى نزهة مع صديقها أثناء مشاهدة مباراة كرة السلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية أديل تعيش حالة من السعادة حاليًا بصحبة صديقها الجديد التي رصدت أعين المصورين عدة صور لهما وهما يشاهدان مباراة كرة سلة في لوس أنجلوس مع صديقها ريتش بول يوم الجمعة.

فكما ذكر موقع الديلى ميل شوهدت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا وهى تضحك بجانب بول، 40 عامًا، والذى يعمل وكيل رياضي لأسماء كبيرة من اللاعبين والنجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين واتحاد كرة القدم الأمريكي.



اديل وصديقها

من ناحية أخرى أعادت المغنية أديل غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم، واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب اعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وارتدت المغنية البريطانية فى حفلها الغنائى الأخير الذى أقيم في بالاديوم لندن فستان من تصميم العلامة التجارية لويس فيتون، والذى كان مكشوف الكتفين وبتنورة على شكل حرف "A" ومن قماش مزين لامع، وقد نالت أغانى أديل الجديدة إعجاب العديد من الجمهور الذى كان علقوا على مقطع الفيديو المنشور من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كتب أحد الأشخاص: "أديل هي ملكة إنجلترا الحقيقية" و"الدقائق الثلاثين القادمة ستشمل الأمة بأكملها التي كانت تتمنى لو كانوا أو كانوا مع أو كانوا أصدقاء مع أديل. عالمي!".