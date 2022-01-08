عمرو عرفة يهنئ هاني رمزي على مسلسل "القاتل الذي أحبني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، على تهنئة الفنان هاني رمزي على مسلسله الدرامي الجديد "القاتل الذي أحبني"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك يا هون.. بالنجاح إن شاء الله وعيد ميلاد مجيد عليك يا حبيبي وعلى كل أسرتك".

وكان هاني رمزي، قد نشر بوسترات مسلسله الجديد، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وحشتوني، ووحشني أعملكوا مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتوا مرحرحين على الكنبة، رغم أن لسه مسلسلات "مبروك جالك قلق، عصابة بابا وماما" محققة نسب مشاهدة ضخمة على المنصات، رجعتلكوا بعد ١٢ سنة بمسلسل "القاتل الذي أحبني" يا رب أكون خفيف عليكوا في الجو البرد ده".

مسلسل "القاتل الذي أحبني" من بطولة هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف صلاح عربي، وإخراج عمروعابدين.