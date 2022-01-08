اليوم.. حمدي الميرغني ضيف برنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان الكوميدي حمدي الميرغني ضيفًا على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، في تمام الساعة الـ10 مساءًا.

ونشر الميرغني صورة تجمعه بعمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظرونا في حلقة كوميدية مع حمدي الميرغني في واحد من الناس مع عمرو الليثي، انتظرونا الليلة في 10 مساءًا على قناة الحياة".

ومن ناحية أخرى ينتظر الميرغني، طرح فيلمه السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، والفيلم بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ويزو، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.