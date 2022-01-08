بـ"الكمامة والفيس شيلد".. الصور الأولى من مسلسل يسرا "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، عبر موقع "فيسبوك"، الصور الأولى من مسلسل "أحلام سعيدة"، بطولة الفنانة يسرا، وهو الاسم المؤقت للعمل حتى الآن.

وعلق الحساب الرسمي: "أول يوم تصوير مسلسل أحلام سعيدة، اسم مؤقت للنجمة يسرا، المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة".

وحرصت الفنانة يسرا على ارتداء "فيس شيلد"، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما ارتدى عمرو عرفة وجمال العدل "كمامة"، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.