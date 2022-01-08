نور اللبنانية ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الفنانة اللبنانية نور، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة على شاشة "Dmc".

ونشرت نور مقطع فيديو من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنوني مع صاحبة السعادة، يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 مساءً على قناة Dmc".

يذكر أن الفنانة نور اللبنانية انضمت إلى مسلسل "راجعين يا هوا"، الذي يشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، الفنانة وفاء عامر، والفنانة أنوشكا.

مسلسل "راجعين يا هوا" للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار السيناريست محمد سليمان عبد المالك.