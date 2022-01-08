أحمد عبدالباسط: القضاء يلزم محمد إمام برد "العربون" وفوائد 4% (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج أحمد عبدالباسط، إن المحكمة أصدرت في 25 ديسمبر، حكما في القضية التي رفعها على الفنان محمد إمام، بعد عدم التزام الأخير بتنفيذ التعاقد بينهما وتقديم فيلم "الرفاعي" ورفضه رد مقدم التعاقد "العربون".

وأوضح عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حصلت على حكم بفسخ العقد وإلزامه برد المبلغ 900 ألف جنيه وفوائد 4%"، مؤكدًا عدم حدوث تواصل بينه وبين إمام بعد الحكم، مضيفا "لديه فترة يحددها القانون بأربعين يومًا لعمل الاستئناف، ووقتها إما يتم تأكيد الحكم أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة ستُعاد القضية مرة أخرى".

وأضاف "أما إذا لم يتخذ أي رد فعل وانتهت الأربعين يوما، سيكون الحكم نهائي ووقتها سيكون مُلزم بالدفع، وأنا سوف ألجأ للقانون للحصول على المبلغ".

كان المنتج أحمد عبدالباسط أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" وجود نزاع قضائي بينه وبين الفنان محمد إمام، على خلفية رفض الأخير إعادة مقدم تعاقد حصل عليه من الأول، مقابل بطولة فيلم سينمائي بعنوان "الرفاعي" عن البطل إبراهيم الرفاعي، أحد أبطال الجيش المصري.

وقال عبدالباسط آنذاك "بالفعل هناك خلاف قائم بيني وبين محمد إمام ولم نتوصل لحل بشكل ودي على مدار عامين، إذ رفض تصوير الفيلم وكذلك رفض رد دفعة التعاقد (العربون)".

وتابع "محمد حصل مني على 900 ألف كمقدم تعاقد، ثم رفض تنفيذ الفيلم، وعندما عرضت عليه أن يقدم فيلمًا آخر، طلب عربونا جديدا"، وعن أسباب الرفض رد عبدالباسط "اسألوه هو رفض ومرضيش يرجع الفلوس".

ونفى عبدالباسط أن يكون قد توجه لنقابة المهن التمثيلية لإيجاد حل للأزمة، بينه وبين إمام، موضحا "لم أتواصل مع نقابة المهن التمثيلية منعا لوضعهم في حرج لأنه ابن الزعيم"، لافتًا أن القضية محجوزة للحكم في 25 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن محمد إمام، كان قد أعلن في أكتوبر 2019 عن استعداده لتصوير فيلم يتناول سيرة إبراهيم الرفاعي، وقال عبر انستجرام: "مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".