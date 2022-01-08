سلمى أبو ضيف وشقيقتها ضيفتا برنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الخميس المقبل، الفنانة سلمى أبو ضيف وشقيقتها نورا في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المعروض على قناة "cbc".

وتتحدث سلمى خلال اللقاء عن بدايتها الفنية وتطرقها إلى مجال الأزياء والموضة، كما تكشف عن تفاصيل علاقتها بشقيقتها نورا ووجه الشبه الكبير بينهما.

ومن ناحية أخرى تشارك سلمى أبو ضيف في مسلسل "جانب مظلم"، بحلقات "عالحلوة والمرة"، مع الفنان كريم قاسم، من إخراج كريستوف صابر، العمل يعُرض على منصة شاهد.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة حكاية بمسلسل "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش"، مع النجوم: جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.