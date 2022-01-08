” القمرة صارت صبية ” .. أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 06:57 مساءً - احتفلت الفنانة السورية ” أمل عرفة ” بعيد ميلاد إبنتها ” مريم ” الثالث عشر في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة ظهرت بها أمل عرفة وهي تحتضن إبنتها وينظران إلى بعضهما البعض .
وكتبت أمل عرفة في تعليقها على الصورة بكلمات مؤثرة : ” مريم .. وما مريم .. بيت سرِّي وحضن أماني وصُلح أيامي حتى أني أحارُ بيننا أأنا الأمُّ أم هي أمي .. 13 عاما يا نور القلب ” .
كما نشرت تعليقا آخر كتبت فيه : ” القمرة صارت صبية .. الله يبعتلك كل الخير يا ماماتي ” .
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