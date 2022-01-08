اعتداء بلطجية على الفنانة ” صابرين ” بموقع تصوير مسلسل حلم الأسمرات

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 06:57 مساءً - كشف المخرج ” حسني صالح ” في تصريحات صحفية له عن تعرض موقع تصوير مسلسله ” حلم الأسمرات ” لهجوم من جانب بعض البلطجية ليلة أمس الجمعة وتهديدهم لأسرة المسلسل ومنهم الفنانة ” صابرين ” .

فقال حسني صالح أن أسرة المسلسل كانت تتواجد في أحد المناطق بالطريق المؤدي من الدائرى للشيخ زايد و6 أكتوبر .. وخلال تصوير أحد المشاهد على الطريق فوجئوا بهجوم 5 سيارات تحمل نحو 20 شخصا من البدو حاملين الشوم ومسلحين .

وتابع أن المسلحين طلبوا أموالا من فريق الإنتاج بلغت 100 ألف جنيه وحاولوا الاستيلاء على معدات التصوير ولكن الإنتاج رفض وقرر ترك موقع التصوير .

وأضاف : ” حاول المساعدين التصدي لهم وكذلك الفنانة صابرين ولكنهم حاولوا الاعتداء على طاقم التصوير بالسلاح الآلي ونجحوا في الاستيلاء على الكاميرا وطقم عدسات يبلغ ثمنهم مليون و700 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة ” .

وأشار حسني صالح إلى أن الفنانة صابرين في حالة نفسية سيئة لأنها واجهت البلطجية الذين هددوها بأسلحتهم .. مضيفا أن التصوير متوقف في الوقت الحالي بسبب الأحداث التي لحقت بطاقم العمل وأن هذا الحادث تسبب في خسارة تقرب من 200 ألف جنيه .

يذكر أن مسلسل “حلم الأسمرات” يشارك فى بطولته كلا من الفنانين : محمد رياض وصابرين ومي كساب وسميرة عبد العزيز وياسمين جمال ونهال عنبر وأنوشكا وصلاح عبد الله وكمال أبو رية وعلاء مرسي .