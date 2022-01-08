شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض مسرحية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية فى خطة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده، لتقديم عشر عروض مسرحية خلال خطة عام 2022 الحالي، حيث من المفترض تقديم كلا من العرض المسرحي "قمر بنت غجر" إخراج عمرو دوراة، والعرض المسرحى "سمك فى ميه" تأليف محمد الطيب إخراج هشام إبراهيم ،والعرض المسرحى "خاتم سليمان" إخراج إيمان حسن إبراهيم "مونيا".

وكذلك العرض المسرحى "كونشيرتوا" بطولة النجم خالد النبوى إخراج انتصار عبد الفتاح، العرض المسرحى "محمد عبد الوهاب " تأليف محمد بهجت إخراج ناصر عبد المنعم، العرض المسرحى "سلامة حجازى " تأليف يسرى حسان إخراج محمد الدسوقى، العرض المسرحى "مولد يا دنيا " تأليف مصطفى سليم إخراج شادى سرور.

كما ستقدم الفرقة ثلاثة عروض أونلاين وهم العرض المسرحى "سهرة فى حى السيدة" إخراج محمد الخولى، العرض المسرحى "افتح ياسمسم" إخراج حسن خليل، العرض المسرحى "القسمة كدة" إخراج منير مراد، كما يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية احتفاليتين الأولى بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء السيرك القومى المصرى والثانية بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية .