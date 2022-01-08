شكرا لقرائتكم خبر عن "كرش" ليوناردو دى كابريو يثير استغرب محبى الفتى الوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين مصورى الباباراتزي صورا جديدة للنجم ليوناردو دى كابريو بدا فيها بوزن زائد بصورة كبيرة مثلما ظهر خلال تقرير موقع الديلى ميل مؤخرًا، حيث بدا عليه زيادة ملحوظة في الوزن، الأمر الذى راعى انتباه كل من شاهد الصور بعدما ظهر علي النجم الوسيم زيادة في بطنه "الكرش".

وتأتى تلك الصور ضمن نزهة الممثل العالمى على متن يخته بصحبة مجموعة من أصدقائه، حيث حرص على السباحة في البحر وشوهد بزيادة وزنه الملحوظة خلال تلك الصور.



ليوناردو دى كابريو بـ كرش

ويبدو بذلك أن ليوناردو دى كابريو يرغب حاليًا في الاسترخاء قليلاً والابتعاد عن فترة من الضغوطات من التصوير والعمل في السينما عبرأكثرمن عمل سينمائى آخره فيلم Don't Look Up، الذى شاركه البطولة فيه النجمة جينيفر لورانس.



ليوناردو فى صورة أخرى

وذلك بعدما حصل فيلم Don't Look Up الكوميدى على تقييم وصل إلى 55% من قبل 227 ناقد عالمى، و 77% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل في 24 ديسمبر الماضى على منصة نيتفلكس.

Don't Look Up، قام ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجينيفر لورانس، وغيرهم، ووصلت مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.