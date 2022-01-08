شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور للفنانة مريم فخر الدين خلال مراحل عمرها المختلفة.. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الموافق 8 يناير ذكرى ميلاد فاتنة السينما، الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، التي تميزت بأدوارها الفنية المتنوعة، قدمت خلال أعمالها الفنية العديد من الحكايات فكانت البنت الرقيقة والحبيبة الوفية والضحية وكذلك الأم والبرنسيسة والفقيرة، وبرعت في كل دور قدمته حتي ملكت قلوب جمهورها.

كانت جميلة ورقيقة ولعل ذلك سببا جعلها تخطف قلوب الجمهور منذ اللحظة الأولي فطلتها البريئة كان لها سحر لكل من يراها، بالإضافة لجمالها كانت مثقفة ومطلعة وتعرف العديد من اللغات فبالفعل كانت فنانة مصرية يحتذي بها وواجهة مشرفة للفن المصري.

تزوجت أربعة مرات كانت المرة الأولي للمخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه أبنتها إيمان، ثم انفصلت عنه وبعد انفصالها بثلاثة أشهر تزوجت من الدكتور محمد الطويل، وأنجبت منه أبنهما أحمد، ولكن أنفصلت أيضًا منه وتزوجت من المطرب السوري فهد بلان ولكن دب الخلاف بينه وبين أبنائها ولم تجد من الإنفصال مفرًا حتي تزوجت بعده من شريف الفضالي وبعد فترة انفصلوا أيضًا وظلت بدون زواج حتى توفاها الله.