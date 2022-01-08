شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حسناء الشاشة مريم فخر الدين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد حسناء الشاشة النجمة الراحلة مريم فخر الدين صاحبة الملامح الجذابة والتاريخ الفنى الطويل، فهى الأميرة إنجى التى أتقنت عدة لغات وما زالت ذكراها خالدة فى الأذهان حتى اليوم، والتى تركت خلفها العديد من الذكريات الجميلة والحكاية المثيرة التى تتناقلها الأجيال جيلاW بعد جيل.

ربما حياة فخر الدين الفنية ندركها جميعًا، لكن حياتها الشخصية التى كانت مليئة بالكثير من التفاصيل المثيرة لابد أن نلقى عليها الضوء دائما، فهى الطفلة التى تربت فى أسرة من أم مسيحية متشددة وأب مسلم .





ولدت مريم فخر الدين فى 8 يناير من عام 1933 بمدينة الفيوم لأب مصرى وأم مجرية، وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، واستطاعت أن تتقن 5 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية، وكان جمالها مفتاحاً لدخولها المجال الفنى صدفة، عندما ذهبت للتصوير في استديو شهير، وكان عمرها في ذلك الوقت 18عاما، وعرض عليها المصور الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة شهيرة، وبالفعل فازت الفتاة الجميلة فى المسابقة، وحصلت على مبلغ مالي كبير، وعندما شاهد صورتها المخرج أحمد بدرخان رشحها للمشاركة في فيلم "ليلة غرام".

رفضت منح فاتن حمامة لقب سيدة الشاشة العربية، قائلة: "فيه ألقاب مستفزة، مثلا سيدة الشاشة العربية، يعنى أنا مريم فخر الدين وشادية نطلع إيه، أنا وبنات جيلى من فنانات الفن السابع لديهن العديد من الأفلام التى نالت إعجاب الملايين من الجماهير العربية.





تعتبر الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، واحدة من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدمت العديد من الأفلام والمسلسلات، شاركت أكثر من عمل السينمائية، من أبرزهما "رد قلبى"، "حبيبى دائما"، "موعد مع الماضى"، "الحب الأول"، "النوم فى العسل"، أما بالنسبة أعمالها الدرامية بـ "رأفت الهجان"، و"العائلة "الحاوى"، "الوتر المشدود" المرسى والبحار، "أوبرا عايدة .