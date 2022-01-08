شكرا لقرائتكم خبر عن أول ممثل من أصحاب البشرة السمراء يفوز بالأوسكار..وداعا سيدنى بواتييه..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الممثل العالمي الأمريكي سيدني بواتييه Sidney Poitier عن عمر اقترب من الـ94 عامًا، وكان سيدني بواتييه قد كسر حواجز العنصرية باعتباره أول ممثل من أصحاب البشرة السمراء يفوز بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذا فيلد"، كما كان ملهمًا لجيل من الأمريكيين أثناء كفاح حركة الحقوق المدنية لتحقيق المساواة مع البيض.

ترك Sidney Poitier أعمالا عظيمة وكثيرة منها فيلم "خمن من الآتي إلى العشاء" ، و"في لهيب الليل".

ولد بواتييه في ميامي يوم 20 فبراير عام 1927 ونشأ في مزرعة للطماطم في الباهاما. وكافح ضد الفقر والأمية والتعصب إلى أن صار أحد أوائل الممثلين السود المشهورين والمقبولين في الأدوار الرئيسية من جمهور عريض.