ندى رحمي تطلب الدعاء من الجمهور : ” الوجع مميت “

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت الإعلامية والممثلة ” ندى رحمي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بخلع في كتفها الأيمن .

فنشرت ندى رحمي صورة للأشعة التي خضعت لها بعد الإصابة مطالبة من خلال متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل .

وكتبت في تعليقها عليها : ” خلع في الكتف اليمين وردناه الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل .. دعواتكم الوجع مميت ” .