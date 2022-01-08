كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت الإعلامية والممثلة ” ندى رحمي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بخلع في كتفها الأيمن .
فنشرت ندى رحمي صورة للأشعة التي خضعت لها بعد الإصابة مطالبة من خلال متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل .
وكتبت في تعليقها عليها : ” خلع في الكتف اليمين وردناه الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل .. دعواتكم الوجع مميت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ندى رحمي تطلب الدعاء من الجمهور : ” الوجع مميت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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