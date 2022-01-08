تطورات أزمة آيتن عامر وريهام حجاج : ” في المحاكم ومش هسيب حقي “

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” أيتن عامر ” في مداخلة هاتفية لها لبرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” عن تطورات أزمتها مع الفنانة ” ريهام حجاج ” والتي وصلت إلى القضاء .

وذلك على خلفية حذف أكثر من نصف مشاهد الفنانة أيتن عامر في مسلسل ” وكل ما نفترق ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .

فقالت أيتن عامر : ” بناءا على شهادة الشهود اللي هما المؤلف والمخرج أنا تقدمت بشكوى في نقابة المهن التمثيلية بس لم ينظر فيها بعد ومش عارفة إيه السبب في التأخير .. الموضوع ده بقاله أكتر من 8 شهور ” .

وأضافت : ” اتشال 70% من مشاهدي يعني أكتر من نص دوري والموضوع مش سهل وأنا حقي هاخده وربنا مبيسيبش حق حد ” .