شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نجاة الفنانة صابرين من هجوم بلطجية على تصوير مسلسل "حلم الأسمرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أسرة مسلسل "حلم الأسمرات" تصوير مشاهد العمل اليوم السبت، في أستوديو مصر، وذلك بعد ساعات من تعرض فريق العمل للهجوم من قبل بلطجية، وسرقة معدات التصوير أثناء تواجدهم بأحد المناطق بالطريق المؤدى من الدائري للشيخ زايد و6 أكتوبر.

وحدث الهجوم على المسلسل أثناء تصوير مشاهد خاصة بالنجمة صابرين، حيث كانت تصور عددًا من المشاهد على الطريق وفوجئت بهجوم من بلطجية يستقلون 4 سيارات، وتوقيفها حتى سرقوا معدات التصوير من كاميرات وغيره، وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة (سرقة بالاكراه) في قسم شرطة أول أكتوبر وإثبات المسروقات التي تقدر بمليون و700 ألف جنيه.



صابرين من مسلسل الحلم

وكان المخرج حسني صالح صرح لـ"الخليج 365": كنا نصور أحد المشاهد وفجأة وجدنا بعض الأشخاص يهجمون علينا ويسرقون معدات التصوير من كاميرات وغيره، وحررنا محضر بالفعل في قسم شرطة أول أكتوبر من خلال مدير الإنتاج الخاص بالمسلسل محمد سعيد، وطلبنا وقتها النجدة ثم حررنا محضرًا بالواقعة في قسم أول بالمسروقات التي هي كاميرا وطقم عدسات والمحضر محرر بسرقة بالإكراه وقيمة المسروقات يقدر بمليون وسبعمائة ألف جنيه.

وأضاف المخرج : لكن هذا الموقف جعلنا نلغي التصوير في هذا اليوم وخسرنا ما يزيد علي 200 ألف جنيه تكلفة يوم تصوير للعمل بالإضافة للمعدات التي تم سرقتها وخطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.

وتعيش صابرين حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الفترة الأخيرة اذ تعمل حالياً على تصوير فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال العمل شخصية زوجة محمود حميدة.