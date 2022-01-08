شكرا لقرائتكم خبر عن خدها بضحكة.. جورج وسوف يسلطن الفريق الطبى بأغنية "لقحونى" خلال تطعيمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخفة دمه المعهودة، استقبل سلطان الطرب النجم جورج وسوف، تلقيه الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بسلطنة الفريق الطبى المشرف على منحه اللقاح، وقام بأداء أغنية ارتجالية، بعنوان "لقحونى للمرة الثالثة".

ونشر جورج وسوف، فيديو تلقيه اللقاح، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صحبها بتعليق: "اللقاح أفضل من العلاج، لقحونى.. خدها بضحكة".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.