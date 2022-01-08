شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت سيمون عندما رأت فاتن حمامة على الطبيعة لأول مرة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقفت الفنانة سيمون فى أولى تجاربها السينمائية أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من خلال فيلم "يوم مر يوم حلو" وحكت سيمون لـ"الخليج 365" ماذا كان رد فعلها عندما شاهدت فاتن حمامة على الطبيعة لأول مرة فقالت سيمون: كانت ابنة المخرج الكبير خيرى بشارة تحبنى جدًا، وتحب الأغانى التى أقدمها، وهو كان لا يعرفنى، ولكنى فجأة وجدت اتصالاً منه وقال لى: أنا خيرى بشارة ولدى فيلم مع فاتن حمامة، ولدينا موعد معها، واتضح فيما بعد أنها تريد رؤيتى فقط لإبداء الرأى، ولكن القرار النهائى للمخرج خيرى بشارة، وأتذكر اللقاء جيدًا، فقد دخلت فوجدتها جالسة أمامى فقلت بانبهار: "إيه ده فاتن حمامة"، فقد ذهبت لهذا اللقاء دون خوف، وعندما شاهدت فاتن حمامة وجها لوجه انبهرت جدًا، وقالت لى: "انت لمياء"، وقالت لخيرى بشارة: "هى لمياء"، وقالت لى أيضا: "أنت سيمون، أنت جميلة وهايلة"

وسألتنى: "انت برج إيه؟"، فقلت لها: "يعنى إيه؟" فلم أكن أعرف الأبراج مطلقًا، فسألتنى: "أنت مواليد شهر إيه؟" فقلت لها شهر يونيو فقالت لى: "أنت جوزاء مثلى، وكنت مثلك عندما كنت فى سنك"، وتعلمت منها بالصدفة البحتة الكثير من الأمور المهمة، فهى فنانة عظيمة وقالت لى: "اسمك لا تغيريه ولا تغيرى أى شىء فى حياتك إلا للأحسن"، وبالصدفة كانت عائلتى فى المنصورة من كبار القضاة، وكان جبر أفندى حمامة، جد فاتن حمامة، صديق جدى وهذه كانت مصادفة، عندما نصحتنى بألا أغير اسمى، وأنها رفضت أن تغير اسمها مثلى فى بداياتها الفنية، وقالت لى أيضًا: "أى حد يتحدث عنك أو عن أى شىء يخصك لا تردى، ولكن كملى مشوارك وركزى فى عملك"، وطال التصوير فى هذا الفيلم، وبجانب التمثيل تعلمت منها الكثير جدًا جدًا.

وعن أمنيتها التي تريد تحقيقها، قالت: "ياريت أعمل مسلسل عن فاتن حمامة أتمنى جدا تقديم مسلسل عنها و فاتن حمامة كانت بدياتها في الأول مغنية وكان عبد الوهاب قالها انتى مغنية هائلة وممثلة هائلة وعديت بمراحل كتير".