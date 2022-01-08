الموت يفجع الفنان هشام عباس

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 02:59 مساءً - أعلن الشاعر الغنائي ” أيمن بهجت قمر ” يوم أمس الجمعة عن وفاة والد الفنان ” هشام عباس ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك .
فكتب أيمن بهجت قمر في منشوره : ” توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس .. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة ” .
وشيعت جنازة والد هشام عباس عقب صلاة المغرب من أمام مقابر أسرة الراحل بمنطقة الكردى بالإباجية بالبساتين .
كما تلقى الفنان هشام عباس العزاء بالمقابر أيضا ولم يحضر من النجوم سوى صديقه الفنان ” حميد الشاعرى ” .
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