دنيا سمير غانم تكشف عن مفاجأة زوجها لها في عيد ميلادها

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 02:59 مساءً - أعربت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عن سعادتها وتقديرها للمفاجأة التي أعدها لها زوجها الإعلامي ” رامي رضوان ” بتظيمه لحفل بمناسبة عيد ميلادها .
فنشرت دنيا سمير غانم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من الاحتفال التي ظهرت بها برفقة زوجها وأخرى مع أصدقائها .
كما تواجد أيضا عدد من النجوم منهم كريم محمود عبد العزيز وزوجته وهشام ماجد وزوجته وكريم فهمي وزوجته وكريم ومحمد السبكي .
وكتبت دنيا سمير غانم في تعليقها على الصور : ” رامي قال لي إننا خارجين نتعشي أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ” .
وتابعت : ” ورحت لقيت كل أصحابي اللي أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم أد إيه هم نفسهم أكون سعيدة ” .
وأضافت : ” شكرا جدا لكل أصحابي وإخواتي .. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة .. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا ” .
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