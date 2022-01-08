فنان مصري شهير : ” خايف أموت مديون “

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 02:59 مساءً - حل الفنان ” علاء مرسي ” ضيفا مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها نص الكلام المذاع على قناة النهار .

وخلال اللقاء وصف علاء مرسي نفسه بالفنان الموهوب الموهوم والمظلوم حيث أشار إلى أنه مظلوم من نفسه ومن الآخرين والمقربين إليه .

وأضاف مرسي أنه يتمنى أن لا يحوجه الله إلا له .. وأنه تعرض لفقدان الأمل في فترة من الفترات ولكن في نفس الوقت لديه إيمان قوي بأن الله يخبئ له سيسعده في حياته أو بعد مماته .

وعلق على ذلك قائلا : ” أنا مؤمن إنه ربنا هيقف جنبي أكيد في لحظة ما اللي هي الطبطبة .. انت تعبت خلاص فخد الهدية، شوفي هدية ربنا ممكن تبقى عاملة عايزة ” .

وتحدث علاء مرسي عن مخاوفه بأنه يخاف على أولاده وأن يموت مديونا فقال : ” مش عايز يبقى حد ليه حاجة عندي بالعكس هايز يبقى أنا اللي يبقالي ” .

وتابع : ” أنا على طول مديون وعندي طول الوقت أقساط وبعدين ربنا بيكرم فجأة وميبقاش عليا .. أنا مستور بس أنا بخاف من الدين ، بخاف أمشي وأنا عليا الدين والدين مش فلوس بس ، الدين حاجات معنوية أفظع من الفلوس ” .