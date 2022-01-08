تغريم محمد إمام 900 ألف جنيه لمنتج فيلم “إبراهيم الرفاعي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال حسين هلال محامي المنتج أحمد عبدالباسط، إنه تم فسخ عقد عمل النجم محمد إمام لبطولة فيلم “إبراهيم الرفاعي”، مؤكدا أن القضاء المصري أصدر حكمه بتغريم محمد إمام بدفع ما تقاضاه كمقدم للتعاقد بمبلغ مقدر بـ 900 ألف جنيه وفوائد 4 %، من تاريخ المطالبة برد “العربون”.

وكتب هلال عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك: فسخ عقد وإلزام محمد عادل إمام برد ما تقاضاه من مقدم عقد 900 ألف جنيه، والفوائد 4%، من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.

يذكر أن محمد إمام، أعلن في أكتوبر من العام 2019 عن استعداده لتصوير فيلم يتناول سيرة القائد العسكري المصري الشهيد إبراهيم الرفاعي.

وقال إمام عبر حسابه بموقع انستغرام: مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي.

ومر عام كامل دون تصوير الفيلم، ما دعا المنتج لمطالبة إمام برد مقدم التعاقد البالغ 900 ألف جنيه، ولكن محمد إمام رفض وأعلن استعداده التام لتصوير العمل، ما دفع المنتج للجوء إلى القضاء وقتها لفسخ التعاقد، وطالب بفائدة 4 بالمئة على مقدم التعاقد من تاريخ المطالبة به.